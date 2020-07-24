林作西裝晉身時裝車禍界超新星　媲美這13個經典災難級造型

林作日前在Facebook 貼出幾張買意大利著名品牌Brioni西裝的相片炫富，指4萬幾元的西裝話買就買，但他著西裝的樣子，卻被網民恥笑為「着起龍袍都唔似太子」，更有網民找出他過去的西裝相，指他的穿搭技術FAIL到不得了。

林作原本是大律師，近年轉型做藝人、補習導師，早前更投身保險行業，今次PO相本來是為了吸引更多人加入他的團隊，不過他的西裝穿搭就成了網民討論重點，更笑稱他為時裝車禍界的超新星，再貴的西裝著上身，都會立即變CHEAP。和一眾「前輩」相比，林作彷彿已有獨當一面的勢頭。

網民笑稱林作為時裝車禍界的超新星，再貴的西裝著上身，都會立即變CHEAP。

👇👇👇按圖看13個災難級時裝車禍👇👇👇

+ 10 + 9 + 8

拍賣平台網站Carousell，有不少網民都會去尋寶，可是有時尋尋吓，就會發現不少有趣、無聊甚至令人O晒咀的貨品。有網民在討論發文，分享自己見過的Carousell另類貨物，令不少網友驚嘆：「大開眼界！」

👇👇👇按圖看17件你意想不到的carousell貨品👇👇👇

立即CLICK入內文睇足本版：17張Carousell估佢唔到的貨物照片 網民O晒咀：估到佢賣乜當你贏

👉👉👉按此睇專家解答更多性疑惑👈👈👈