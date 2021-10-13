繼上周颱風獅子山來襲後，本周又到圓規殺到香港，天文台更表示八號風球會在今日（１３日） 下午４時前仍維持，令不少打工仔都有一天打風假。有網民在討論區大玩打風歇後語，以「圓規獅子山」為題，各人腦洞大開爆笑創作。其實香港人創作的歇後語有不少神作，也只有香港人才識笑，你們又記得幾多個？



天文台由昨日（10月12日）下午5時40分掛起八號波，更表示八號風球會在今日(13日)下午４時前維持。網名叫「美狄亞貝利雅爾」的網民在連登討論區開POST，以「圓規獅子山」為題大玩歇後語，並先以「一波未停、一波又起」出招，引發不少網民創意接力：「圓規獅子山，一波未停、一波又起」、「圓規獅子山，遲到早退」、「圓規獅子山，黎生工要返」、「圓規獅子山，天文台慳返」等。

早前獅子山襲港，網民不滿天文台發布資訊混亂，今次圓規來襲明顯回應市民訴求提早預警。

其實香港人創作的歇後語有不少神作，也只有香港人才識笑，你們又記得幾多個？



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還有以下16個歇後語，就算一時猜不出背後意思，開估之後都一定會會心微笑！

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同場加映：颱風圓規｜當香港人遇上颱風的10個突變 天氣學家上身、瘋狂掃糧

早前的颱風獅子山，引來大量網民質疑天文台誤判，今次天文台提早預告掛風球時間表，令大家可以提早部署。在打風天下不同人都有不同反應，有人會hea足一日，有人把握機會追風，平日營營役役的香港人，遇上打風就會突變成另一個人。大家又會如何迎接風假？

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