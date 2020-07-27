【禁堂食】在辦公室食晏沒遇過這12件事　別說你是打工仔

政府7月27日宣布4項收緊防疫措施「辣招」，包括禁止食肆堂食；限聚令由目前4人收緊至2人；至於口罩令亦會擴至指明的所有公眾地方，無論室內外都強制要求戴口罩；而體育館、泳池及遊戲機中心都要關閉。4項措施全部由周三(29日)凌晨零時起生效，至8月4日為止。不少打工仔都要留在office食晏。

由一回到公司開始，帶飯的同事已經要在擠擁的雪櫃中，找位置放飯盒，叮飯又擔心忘了時間；叫外賣的同事，又會經常忘記收拾垃圾。到底在office食飯，有甚麼要注意的呢？未試過的朋友，記得做好心理準備；平日在office食飯的朋友，你又是哪一種？

在公司吃飯對不少人來來新鮮事。(《逃避雖可恥但有用》)

全日禁堂食新例下，無得WFH的打工仔被逼留在office食晏，對於喜歡外出食飯的同事來說，不論是叫外賣或者自己帶飯，都十分新鮮，其實留在辦公室食飯，一點都不簡單。

👇👇👇按圖看在office食飯的12件事👇👇👇

+ 9 + 8 + 7

在街上不小時咳了一聲，即刻勁心虛；行過店舖留意有冇口罩，多過有冇優惠；見到搓手液就會忍唔住想唧；平時喉嚨痛當食生菜，現在有點風吹草動就立即食藥，驚到HIHI。這些事情你遇過嗎？如果你也有這20個生活習慣的小改變，證明你的抗疫意識已經入血了。

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