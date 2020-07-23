日本人怒數12個虛偽雙面人特徵　常說「呢度講呢度散」最信不過？

行為反映性格，你是一個怎樣的人，從日常的細微行為就可以觀察得出。第一印象很重要，如果感覺真誠，自然會得人喜愛；但如果讓別人看出你是個雙面人，就好難相信你了。日本綜藝節目《この差って何ですか？》隨機訪問了數十位市民，讓他們數出難以信任的人的特徵，有受訪者怒數出「雙面人」同「吹水王」！

在揭示街訪的結果之前，主持人加藤浩次率先分享了自己在日常生活見到的例子。日本的服務業是禮儀滿分的，但他說有時會見到電梯小姐在電梯門關上時滿面笑容地鞠躬，但剛好在電梯門關閉前一刻抬頭，則會見到對方一臉嫌棄的疲倦樣。

節目主持加藤浩次用電梯小姐作例子。（節目截圖）

他在電梯正要關上的夾縫間見到對方的真實表情。（節目截圖）

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同場加映︰日本街訪長輩眼中10種最討厭年輕人

年齡差距會使人與人之間出現代溝，同時亦會產生不同的價值觀。日本綜藝節目《この差って何ですか？》在街頭訪問了數十組30－60歲的男女，他們以長輩身份選出10種「後生仔常做的乞人憎行為」，如果年輕人在他們面前做這10件事，即讓人大減印象分！就連節目中的00後年輕主持人都驚呼：「原來我中咗好多個！」

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觀看全文：日本街訪長輩眼中10種最討厭年輕人 00後震驚：用美顏相機都唔得

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