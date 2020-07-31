ZARA、6IXTY8IGHT減價2折起　多款T恤$39　百搭單肩包$259減至$49

換季季節，多個品牌持續減價促銷。休閒服裝品牌ZARA及內衣品牌6IXTY8IGHT即日起進行門市和官方網店優惠，各款T恤、下衣、袋款和家居服等均低至2折發售，最平$20有交易。另外亦有貨品一減再減！想知有咩抵買之選，即睇下文！

大量貨品低至2折！當中不乏今年流行元素如褶皺裝飾的T恤裙。（ZARA、6IXTY8IGHT）

Zara｜男女裝低至2折 最低$39入手

Zara即日起門市和官網同步進行大減價，折扣低至2折。對比上個月的減價，款式上有不少轉變，而繼續保留的貨品，價錢更進一步減價。以黑色單肩包，原價$259，上回減到$199，今次再下一城，有2折優惠減至$49，是入手好時機。運費方面，買滿$400可獲免運費，否則收取$39運費。另外如選擇門市自取，則不設門檻免運費，不過要注意並非每一件產品均能提供門市自取，而減價未有標明完結日期。

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6IXTY8IGHT｜精選內褲限時減價 內衣家居服休閒服3折起

6IXTY8IGHT多個優惠同步進行，當中包括精選內褲限時減價，由原價$49至$68／1條，減至$79.9／5條，優惠即日起至8月2日。另外內衣胸圍、家居服及休閒服飾同樣有減，折扣3折起，最低價＄19.9，優惠暫時未設完結日期。網上商店買滿$199免運費，否則支付$35運費，只限送貨上門、不設門市取貨。

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同場加映：yuu獎賞計劃推使$1賺1分 新手必睇5大注意位

各大品牌近年都會推出自家儲分APP吸引客人消費，例如誠哥李嘉誠早於三年前便推出整合長和旗下各品牌的儲分APP「易賞錢」。近日牛奶公司終於跟上步伐，宣佈推出消費獎賞計劃yuu，集合多個品牌包括惠康、萬寧、7-Eleven、IKEA、KFC、PIZZA HUT及PHD，讓消費者可透過yuu應用程式統一賺積分換獎賞．究竟呢個APP好唔好用、優惠多唔多、又有咩限制？記者實試話你知！

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