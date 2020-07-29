Converse1970 VS All Star真係識分？7大細節拆解價錢為何大不同

個個都著Converse，唔通個個都懂得分辨Converse？作為最百搭易襯的人氣鞋款，相信Converse是無人不曉的，但品牌旗下的兩個大熱型號，CONVERSE CHUCK 1970和CONVERSE CHUCK TAYLOR ALL STAR，售價分別是$399和$639，你又是否知道它們的分別？

著咗上腳真係難分難解！（Instagram@heon_style、leemc_o3o ）

相信大家去購物時都不時會見到Converse的蹤影，兩種型號、兩個價錢，可明明看上去模樣都差不多，究竟是為甚麼？再者，不時有人說穿Converse走一整天的路特別累、有些人卻覺得還好，又是為甚麼？還有！日版Converse就只是日本製造的意思嗎？👇👇👇點擊圖片為你一一解答！👇👇👇

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提到人人都著的經典鞋款，Converse當然是其中之一，不要忘記還有Adidas的Stan Smith、Nike的Roshe Run，相信你都總會留意過。想知還有甚麼鞋款榜上有名？點圖即看15對紅極一時的鞋款👇👇👇

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