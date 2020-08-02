【性愛那些事#61】SM=變態暴力？專家拆解8大誤解｜附用具簡介

所謂「食色，性也」，作為人類繁衍的基礎，「性」是自然不過的事。不過，有人覺得性愛是禁忌，有人以為性愛是「天生就懂」，只能說「少年，你太年輕了」。《開罐Opener》「性愛那些事」會邀請專家解答性的疑惑，男男女女健康面對、享受。如果大家有甚麼疑問，可以電郵opener@hk01.com。

網紅「搣時潘」日前疑因直播「報復」懷疑騷擾者扮玩SM，與另外一對男女同涉「破壞公眾體統」被捕，成為城中熱話。到底SM是甚麼？奶茶妹請來了兩位性治療師，連峻博士，以及何慕詩，為大家拆解對SM的8大誤解。

SM其實是健康性愛?

連峻博士指出，一般坊間常說的SM，全寫應該是Sadism Masochism，即性虐待，泛指以精神或肉體上的痛苦，獲得性興奮、幻想和快感的行為，包括生理和心理兩個層面，亦概括為施虐的一個統稱。但是否SM就代表變態、血腥、受傷呢？何慕詩則指出，其實SM本身並非疾病，只是一個普通的性愛方式。文章最後亦會為大家簡介一下常見的SM用具。

👇👇👇按圖看SM 8大誤解👇👇👇

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情趣用品店Joyful Night創辦人Cindy Yeung表示，不少SM用品為了保護用家的安全，都會採用柔軟的材料，旨在提供視覺上的刺激，而非真正傷害到他人的身體。

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