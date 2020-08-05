日本瘋傳4招脫宅穿搭　網民狂Po勵志脫毒經歷「怎麼性別也變了」

近日日本網上瘋傳4招脫宅衣著入門，不需要花大錢買名牌衣服，又或者要花超多時間打扮。只需簡單把握4招小技巧，就能輕鬆脫毒。

(《ヲタクに恋は難しい》劇照)

有日本網民在匿名社交平台發文，教一眾宅男如何以世上最低的門檻去擺脫毒男衣著（世界一ハードルの低いオタクっぽい見た目から脱出する方法）。但到底是否有最平價及最有成平效益的脫宅衣著入門呢？本著照顧到宅男不太愛留意潮流和與造型師的性格，網民歸納出4招入門級脫毒衣著入門班。

《ヲタクに恋は難しい》劇照

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以上4招真的能讓人撕去「宅男」的標籤嗎？發文的網民表示，以上的穿搭法不但能助你輕鬆脫毒，「甚至讓人覺得你有種從事設計的感覺」，「這類衣服多買幾件，相同的組合每天換著穿就可以了，反正宅男都沒有人會每天和你見面」。最後一句怎麼有點刺痛，但又好像讓人難以否認。

Twitter@StoryTeller_kei

帖文一出在網路引起熱列討論，有網民認為對時裝新手而言很易上手，但亦有網民笑指全黑衣著很像幕後工作人員。早前 Twitter 興起的「日本脫毒大賽2020」（#オタク垢抜けた選手権2020），讓網民分享自己這些年的轉變，令不少人嘆為觀止，有的更化身偽娘，網民不禁留言笑指「怎麼變身改造變到連性別也變了」！這些成功脫毒的「過來人」，有多少是穿黑衣呢？

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