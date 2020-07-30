中大男勸師弟「搵老婆要搵有家底」捱轟　窮學生呻7個無力感瞬間

和另一半性格合得來，相處得開心都不及對方家底好來得重要？近日有網民在社交網站Facebook專頁「CUHK Secrets」中發文，指要「打破師弟搵老婆要搵個無咁叻嘅迷思」.

近日有自稱在中大畢業4年的男生在社交網站Facebook專頁「CUHK Secrets」中發文，指「畢業四年，覺得搵老婆一定要搵個有家底，起碼要中產」，又表示要發文「打破師弟搵老婆要搵個無咁叻嘅迷思」。

帖文一出引起不少迴響，紛紛留言斥發文男生太過勢利，「（女生）B先初揀著你係佢當時未夠成熟, 未夠識睇人, 佢經過你以後應該會識揀個好既人, 唔會再有眼無珠, 錯一次就夠㗎喇」、「『有冇諗過自己有冇條件知足』真係好唔識尊重人」、「睇完個Post, 我發現問題唔係A 或 B, 係 post 嗰個男仔。」

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亦有同學曾在專頁中表示，覺得大學是社會的縮影，「Sem Break係一個好例子，可以見證到貧富懸殊」，有錢同學整天去旅行，沒錢的就留港賺外快。日前有網民在討論區上分享「#窮人家的孩子什麽時候最深感無力」，是大家都討論要出國交流的時候？還是申請實習的時候？

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25歲的朋友，大學畢業的話都已經投身社會好幾年，更早畢業的朋友，社會經驗自然更加豐富。有網民在討論區發文，坦言對自己的成長有點感概。

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