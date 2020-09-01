鬼節又到，靈異事件特別多。講開見鬼，每個人一生中都總會遇過一些令人不寒而慄的事，近日，韓國節目《TMI NEWS》公開10件由韓國偶像親身經歷的怪談事件，有韓星試過在公路上遇上想搭順風車的女鬼，也要收工搭的士時碰上恐怖司機，驚險度比撞鬼更可怕！

【第1位】恩地@Apink

經常撞鬼的恩地，最近在直播期間分享了自己的親身經歷，竟然比撞鬼更可怕！

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【第2位】殷志源

出名是膽小鬼的殷志源，年輕時期曾經在美國生活一段時間。在年少無知期間，他曾經經歷過一件至今仍然令他毛骨悚然的事？

【第3位】Oh My Girl

連算命道士都說運勢和氣勢都十分強勁的Oh My Girl，竟然也被鬼嚇倒？

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【第4位】Henry

原本不相信這個世界有鬼的Henry，在經歷過撞鬼事件後，就不得不相信鬼真的存在！

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【第5位】振永、燦多@B1A4

B1A4的振永和燦多，曾經在電視台待機室被「重量級的鬼」壓床？

【第6位】孫娜恩@Apink

Apink成員孫娜恩在拍攝驚慄片《女哭聲》時，竟然遇上比鬼更恐怖的事？

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【第7位】Winner

4名開朗男生組成的Winner，曾經在錄音室內遇上一名長髮女鬼？！

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【第8位】輝映@SF9

SF9的成員輝映，在隊內擔任rapper，曾經登上rap選秀節目《高等rapper》大show rap實力。他的怪談，竟然都是和rap有關？

【第9位】Wonder Girls

憑著《Nobody》一炮而紅的Wonder Girls，在出道初期，曾經發生過一連串的怪事！

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【第10位】Aron@NU'EST

NU'EST的大哥Aron原本是一個非常大膽的人，經常都會扮鬼嚇其他成員。但他自從在拍攝現場經歷了一次鬼奇遇之後，就變得怕鬼了？！

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