曱甴會特登飛去頭髮同嘴巴咁恐怖？一個實驗話你知真相同原因！

蟑螂（曱甴）是世界上數一數二接近不死的動物，不是因為牠們會吃人，而是因為牠們本身就是很可怕的存在（咦？ ）蟑螂幾乎是無孔不入、繁殖力強。很少人看到蟑螂還能保持冷靜，如果不幸遇到會飛的品種，肯定是當場崩潰。有人發現攻擊蟑螂的時候，牠們反而會往我們的頭髮、嘴巴方向飛過來，到底是為什麼呢ˊ？這種傳聞是真的嗎？！

網絡上有傳聞說，會飛的蟑螂遇到危機是會自殺式的往人的頭髮和嘴巴飛去，真是聽到也覺得可怕。很多網民對於這個傳聞半信半疑，由於蟑螂帶給大家的印象實在太可怕了，不考證這個傳聞實在讓人放不下心，這到底是不是真的啊？台灣電視節目《流言追追追》針對「蟑螂是不是真的會往人的頭髮和嘴巴」做了一個實驗，驗證了這個可怕的傳聞。

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實驗人員準備一個實驗用的膠箱，箱子的一半是透明的，另一半則用物料圍封。然後，他們將蟑螂放進箱子，置於燈光之下。光線在透明的那一面通過，而另一面則因為光線被遮擋而顯得昏暗。結果發現，蟑螂們全都跑到了昏暗的那一邊。

這個實驗名為「趨光性實驗」，什麽是「趨光性」呢？趨光性指的是生物靠近或遠離光源的趨向，擁有正趨光性的物種會靠近光源，而有負趨光性的則會遠離光線。而上面進行的實驗，就證實了蟑螂是「負趨光性昆蟲」。

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亞洲人的頭髮是黑色的，而人嘴巴裏面又比較昏暗，對於蟑螂來說是偏暗的地方，所以才會一直往人們的頭髮和嘴巴衝刺！所以蟑螂會向著人的頭髮和嘴巴飛去，是因為牠們的本能所致。

咿呀～以後遇到會飛的蟑螂，千萬不要張開嘴巴大叫，還要用手捂住嘴巴，不要給蟑螂有機可乘飛進去裏面，我可不想嘗到蟑螂的味道啊！

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