多年前香港有《YES！》校草選舉，瘋靡一時，當時很多學生妹都很期待雜誌上會出現甚麼帥哥。日本也有選校草的文化，各地大學甚至高中都會每年選出校花校草，通常都由俊男美女當選。但神奈川大學的校草選舉結果，卻在Twitter引起網民熱烈討論。

最近日本Twitter有網民轉發數年前神奈川大學校草選舉的照片，並留言︰「實在太高水準了！」引起網民熱議。該選舉有3名侯選人，一名是清爽陽光男，另一名是鹽系男子，但獲勝的竟是一位身型略胖、精於顏藝的搞笑系男子高橋讓。雖然他不是帥哥，但不少網民覺得他個性很好、有成為搞笑藝人的潛質，更有人說他像肥版手越祐也。他本人倒是不太在意別人對他的評價，反而有時會自嘲。

左邊兩位是落選者，沒有分名次，而最右邊就是獲勝的高橋讓。（jindai_misscon@Twitter）

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同場加映︰日本節目實測每天食25隻蛋 連食3日勁跌磅！

雞蛋是不少減肥或增肌人士的聖物，不僅低卡路里，而且有豐富營養又好味，但淨食雞蛋是否就可以減肥呢？日本有電視節目就進行了實測，試試連續3日只吃烚雞蛋，看看身體會出現甚麼變化。

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