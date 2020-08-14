超虐烚蛋減肥法！？ 日本節目實測每天食25隻蛋　連食3日勁跌磅！

雞蛋是不少減肥或增肌人士的聖物，不僅低卡路里，而且有豐富營養又好味，但淨食雞蛋是否就可以減肥呢？日本有電視節目就進行了實測，試試連續3日只吃烚雞蛋，看看身體會出現甚麼變化。

日本節目《それって！実際どうなの課》找來搞笑藝人川合正悟（藝名︰チャンカワイ）測試連續3日，每日只吃25隻烚蛋當食糧，而且不用做運動，只要躺著就行了，看看最後他有甚麼不同。不過節目組最後請專家分析，身型變化都是因人而異，並不推薦大家在生活中持續用這種方法減肥。

川合還特地買了有烚蛋圖案的上衣，看來很有衝勁。不過這個極端減肥法大家真的不要亂試...（節目截圖）

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同場加映︰日本電視實測大熱內臟操 兩週腰圍減8cm 網民︰即刻通便

疫情持續，日日在家抗疫少運動，好像發胖了不少。日本最近流行一種健康體操，聲稱可以锻練內臟，加速新陳代謝，達至減肥效果。有電視台實測，在兩星期測試者腰圍竟然激減8.6厘米，不少網民試做後更反映有通便效果。

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