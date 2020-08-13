多圖｜日本網民屋企DIY夏祭Twitter瘋傳　著浴衣自製屋台超爆笑

新冠肺炎疫情嚴重，世界各地政府都不敢鬆懈，呼籲市民減少外出並取消一切大型活動。日本也受影響，市民已經在家抗疫很長時間，連以往最受本地人及遊客歡迎的夏日祭典都取消了，孩子們開始因為不能上學和外出而感到鬱悶。所以不少家長為了一解孩子的鬱悶，便紛紛在家中自己辦祭典，在Twitter形成一股熱潮。

祭典是日本重要的傳統文化之一，不同季節地點都會有人辦祭典，例如有名的京都祗園祭或北海道雪祭等，還有各市各地都會舉辦大大小小的祭典。夏祭就是指夏日的祭典，可以穿著浴衣撈金魚、吃炒麵、觀賞煙花等，是日本人夏天必去的娛樂活動。但網民竟然超認真在家自己辦祭典，簡直就是將夏祭搬返屋企！

準備多款在祭典吃到的食物，還排列整齊。（nana_younow@Twitter）

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疫情持續，日日在家抗疫少運動，好像發胖了不少。日本最近流行一種健康體操，聲稱可以锻練內臟，加速新陳代謝，達至減肥效果。有電視台實測，在兩星期測試者腰圍竟然激減8.6厘米，不少網民試做後更反映有通便效果。

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