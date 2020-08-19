AV女優深田詠美4件膠事　Twitter挑機︰幾多轉載就食幾多七味粉

一般說起AV女優，應該會想起嫵媚、誘惑的形象，但新晉女優深田詠美卻以搞笑著稱。她常常在Twitter發佈惹人注目的貼文，引來網民瘋狂留言。最近她就公然挑戰網民，貼了一張七味粉的照片，並說有多少Retweet (轉載)就食多少七味粉，結果有超過6萬人轉戴，到底她要如何承擔這個結果呢？

深田詠美在2017年曾經以「天使心」的藝名在AV界出道，不過她天生外表普通未能吸引粉絲。其後整容並以深田詠美的名字重新出道，令人眼前一亮。她除了憑超索外表獲稱為「明日花綺羅接班人」外，更因為常常在Twitter發佈出格的帖子而瘋狂吸粉，一起看看她最具話題性4件事吧！

深田詠美整容前樣貌普通，很有鄰家女孩感覺。（網上圖片）

整容後反而更受歡迎，現在是極具人氣的女優之一。（FUKADA0318@Twitter）

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【借網民互動吸人氣】

其實深田詠美一點都不介意與網民有這些搞笑互動，反而因為她開放的性格，吸引了不少粉絲。她的人氣越來越高，當然還因為她會不時上載福利照，現在Twitter粉絲數量已超越三上悠亞，來一起欣賞她放在Twitter的美照吧。

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同場加映︰日本年輕人眼中「7個最Old School行為」

2020年眨眼間已過了大半，回想一年前的今日，很多事物都已經大不同了吧。轉變得最快的就是潮流，幾乎日日新奇，昨日還新潮的東西明天就變舊了。最近有日本節目做街訪，訪問年輕人之間已經退潮流的東西，竟然有不少人覺得現已不流行親吻？

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