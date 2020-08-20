《Fall Guys》冇出手遊！即睇三大爆笑山寨版連糖豆人影都冇？

由Mediatonic所開發的 60 人趣味大逃殺遊戲《Fall Guys：Ultimate Knockout》於 8 月 4 日正式推出，有別於一般會動槍動刀的傳統大逃殺，《Fall Guys》輕快活潑的氣氛再加上操作簡單人人好上手，讓許多休閒玩家投身加入這場甜死人不償命的糖鬥戰爭。遊戲知名度在社群之間快速擴散，銷量更是節節上升。

不過在《Fall Guys》遊戲爆紅後，Android、iOS的APP商店出現數款中國製山寨版「糖豆人」，遊戲描述為「這是一款火爆全球的多人亂鬥闖關綜藝遊戲」，表面上與《Fall Guys》看似相像，但遊戲本身只能用「災難」來形容...

為了確認遊戲內容究竟是致敬還是抄襲，小編實際下載了幾款來玩看看，結果遊戲既不是致敬、也沒有抄襲，只有滿滿的詐欺ＱＱ 遊戲名稱取「糖豆人」吃豆腐就算了，遊戲進去後根本連個「糖豆人」的影子也沒有。

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目前《Fall Guys》僅在PC（Steam）、PlayStation 4 平台推出，並未推出手機版本，想要在手機上玩到這款遊戲的玩家可能得失望了。但如果是想在手機平台找尋風格相似的遊戲來體驗，在搜尋關鍵字時務必多加留意，小心標題詐欺換來一肚子氣。

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