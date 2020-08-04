Ringfit又見奇效！日本肥仔玩健身環半年　腹肌勁到出埋人魚線

面對 2020 年初新冠肺炎疫情大爆發，不僅直接導致「全民宅起來打電動」防疫風潮而引發任天堂 Switch 主機大缺貨、甚至被黃牛瘋狂炒價。為了降低在公共場合被傳染的可能性，許多民眾也流行起「在家運動」，這也讓任天堂在去年發售的《健身環大冒險》 （Ringfit Adventure）運動遊戲直接被預購到翻，諸多想要在家玩遊戲兼健身的朋友至今依然「一環難求」。

現在一位日本資深宅宅 @_kz9 的《健身環大冒險》實際遊玩體驗，可能又會讓你瞬間再度對這款電玩大生火！原來在半年前這位動漫兼遊戲迷還是一位體態發福的男子，照片中可以看見他出門甚至會背上「二次元推的徽章自製痛包」，可見他的宅力真的有夠爆表！

過在他開始堅持每天都認真玩起 Switch《健身環大冒險》之後，短短半年後的現在這位宅宅已經進化成下面如此火辣可口的肌肉體態，蛻變程度讓日本網友傻眼到瘋狂點讚轉發！（老兄還貼心自動遮住了乳頭）。

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這位化身為全新肌肉男神的宅宅表示自己是從去年 11 月才開始玩《健身環大冒險》，在堅持每天都固定會開機玩一下運動的情況下，現在他不僅體重大幅度銳減，甚至連人魚線和腹肌全都練出來了，讓許多網友直呼太扯了！

這位宅宅秀出他已經持續玩《健身環大冒險》超過 100 小時的 Switch 主機紀錄，1996 年出生者全球排名第 2 也顯示他玩得有多麼瘋。不過由於《健身環大冒險》 主要還是被歸類在有氧運動的範圍裡面，也讓不少人質疑：「應該有額外偷練和飲食控制吧？只靠健身環不可能這麼快啊！」、「又想騙我買健身環？」、「別人的健身環永遠玩得比我還厲害」、「健身環就能練成這樣的話，那健身房都該倒閉了」，你認為這位老兄是不是真的有格外偷練呢？

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