夢想唔可以當飯食？25歲後開始厭世？五大價值觀長大後必會改變

隨著年紀的增長，許多想法都會漸漸改變，其中價值觀的轉變更是明顯，以前還是學生的時候，總會覺得未來充滿希望、要實現夢想等等，但等到步入社會後才發現夢想離自己的距離有多遠。

或許有些人能會堅持追逐夢想，但有更多人是選擇放棄，猶如《好樂團GoodBand》的歌曲《他們說我是沒有用的年輕人》中所說的「被生活覆蓋了夢想和希望」、「只聽見期盼卻不曾看到未來」，而網紅「High咖的屁孩日記」就整理了5項長大後改變的價值觀，讓人不勝唏噓啊！

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戀「富」情結

在「High咖的屁孩日記」影片一開頭就說：「錢！給我錢！」在以前學生時代，那些有才華的人很帥，但過了25歲有才華這件事並不是那麼帥了，有錢才是真的，因為有錢的人可以買才華，而再有才華的人仍需要賺錢才能吃飯。

他同時也表示，過去會覺得「富二代很了不起嗎」，但到了現在才發現還真的蠻了不起的，不用擔心錢的問題，長大後才發現「錢」才是最重要的。對此，有不少網友贊同「戀富情結+1，生存不就是為了錢」、「很寫實，時下年輕人的想法」、「真的，生活還不是為了錢」。

（fb@High咖的屁孩日記 影片截圖）

人生苦短，吃得要爽

過了25歲後，什麼減肥增肌減脂都是浮雲，最重要的就是「吃」，不論遇到什麼問題或困難，先吃就對了！High咖表示，其實去旅行的本體就是「吃」，就是換一個地方吃不同的東西罷了，如果運動有理由的話也是為了吃得更多，25歲過後對於身材會採取「我就胖」的態度，畢竟人生苦短，何不就吃喜歡吃的東西呢？

而許多網友們也紛紛認同表示「這不就下班日常」、「運動真的是為了吃更多」、「怎麼這麼寫實，真的是吃吃吃吃吃！」。

已經說不出夢想是什麼

High咖直指25歲後，夢想已經騙不了人，認為夢想是說給18、9歲的年輕人聽的。已經出社會後3、4年的人們都已經懂得什麼叫「現實」，築夢踏的不是「實」，而是「錢」，夢想假如賺不到錢，就什麼都不是。許多網友也贊同「錢就是一切」、「追求金錢其實一點都不世俗」、「錢財是萬能的！」、「錢或許買不到快樂，但沒有錢會很不快樂」！

（fb@High咖的屁孩日記 影片截圖）

婚姻好累不結也罷

High咖認為「婚姻如城」，在裡面想出來，在外面的人想進去。他表示，出了社會後，與其說大家是找一個人一起生活，不如說是找一個人一起受苦，許多人還繼續在一起，其實只是懶得結束這段關係，因為喜歡一個人很累，但重新認識一個人也很累。

對此PTT網友也認為「結婚真的不能代表什麼」、「婚姻能保障的也只有法定遺產罷了」、「結婚就只是一個契約」。

離不離職不能隨心所欲

其實大部分的人都對自己的工作都很不滿，不論是主管還是同事，但真的要離職時卻又一堆藉口，「等領完年終」、「等員工旅遊完」等等，實質上根本不敢離職，但卻又會常常發動態表達不滿，這也是High咖觀察到的現象。而網友也覺得「以前認為生活是理所當然，現在才知道這份理所當然是靠生活維持爭取來的」、「一分耕耘不一定一分收獲」、「真的讓人很厭世阿」。

（fb@High咖的屁孩日記 影片截圖）

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