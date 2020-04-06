入社會後漸漸變成沒有夢想的鹹魚？教你10個重燃生命熱情的方法

有些人在長大的過程中，為了滿足父母、師長的期待，總是去做一些自己不喜歡的事情，把熱情慢慢消磨殆盡；有些人則是在工作裡，凡事為了妥協與配合，逐漸忘記自己的初衷。猛然一回頭才發現，也變成小時候口中最討厭的那種「厭世的大人」。

今天的《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，那些在成長過程中不幸失去對生命熱情的厭世大人們，都是透過什麼方式重拾自我呢？

對生命再無熱情？ 或可試試以這10種方式重拾自我（點圖繼續閱讀）↓↓↓

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年01月23日至2020年01月22日，共一年。 系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『請假理由』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

重拾對生命熱情的10個方法（DailyView授權使用）

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】