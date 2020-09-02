每當社會出現性犯罪新聞，大家都會自然地將犯人歸類做强壯的男子、而受害者則是瘦弱的女性，但其實性侵犯可能發生在任何人身上，不限性別和外貌。 最近，日本發生一單超轟動的性侵未遂事件，一位20歲長相清秀、身材瘦小的「偽娘」，竟然深夜潛入當地中學男生宿舍，持刀威脅並企圖猥褻身形健碩的男高中生，離奇程度令網民嘩然。

（「ANN News」截圖）

事件發生在今年7月中，一位長相清秀的20歲男子在深夜時分闖入千葉縣一間高中的足球部男生宿舍，手持利刀恐嚇其中一名正在熟睡的男學生，並強行將身形健壯的受害人帶到學校附近的公園，試圖猥褻他。最後受害者成功逃脫，疑犯則被拘捕。

（「News チバ」截圖）

疑犯身份迅速被當地媒體起底，據日媒《週刊女性PRIME》報道，該名疑犯叫森岡優十，身材嬌小柔弱、長相偏中性，曾在YouTube和TikTok投稿動畫，不時會打扮成女生拍攝短片。森岡的容貌曝光後，即引起社會熱烈討論，不少網民擔心留宿男學生的人身安全，亦有網民感嘆人不可貌相，認為「無論如何參與性罪行的人都必須嚴懲」。

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