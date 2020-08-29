你的身邊有沒有一些我行我素、毫不在乎別人的「自私女」？即使是親密的朋友，如果做得太多讓人困擾的迷惑行為，也是會讓人大反白眼。早前有日本節目街訪了多位女生，讓她們談談有哪些綠茶婊的自私行為最令人反感，其中包括P圖蛇精女、珍珠奶茶上癮女，路人們毒舌的吐槽令主持人超有共鳴！

快看看自己是否做過「自私女」行為！（節目截圖）

日本綜藝節目《女が女に怒る夜》對街上的路人進行採訪，讓她們吐槽一些令同性超反感的我行我素綠茶婊。這種「自私女」的特徵是永遠我行我素、毫不在乎給別人添麻煩，她們的迷惑行為包括：P圖只會P自己、為了珍珠奶茶而不惜一切等，受訪的女生們總共數了9種「自私女」，快看看自己有沒有做過！

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同場加映：日本男女票選4大最討厭約會場所

你還記得自己初次拍拖約會的地點是哪裏嗎？對於互相有好感的男女來說，約會的地點和行程非常重要，選錯的話印象分會大減！最近，一個日本網站發起調查，分別讓男女網民票選出「最討厭的拍拖地點TOP4」，結果多個約會勝地上榜，而日本女生最討厭的約會場所居然是港人的最愛？

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