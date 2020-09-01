最近有一位20歲男網民在Twitter分享自己的「脫毒」進化史，居然由一個小毒男變成萌妹cosplayer，前後對比完全看不出是同一人！這個帖文吸引近10萬多人讚好，秒速成為網上討論熱話，更引起連鎖效應，其他網民紛紛貼出自己的「整容級」對比照，才發現原來高手在民間，日本網民的「脫毒前後對照」真的令人大開眼界！

今年20歲的男生「夏野きゅーり」在Twitter發了兩張照片，其中一張是他16歲時參加《Love Live!》「μ's」Final演唱會時的樣子，是個平平無奇、其貌不揚的小宅男；然後另一張是現在的模樣，只見他變成了一個女生，cosplay《Love Live!》中的雙馬尾角色－矢澤妮可 （矢澤にこ）。

這麼可愛一定是男孩子！

這個「過份勵志」的脫毒故事立即在Twitter瘋傳，不用一天便吸引超過10萬人讚好。「夏野きゅーり」表示自己本身並沒有打扮成女生的癖好，有一天他在網上看到日本著名偽娘cosplayer「けんたん氏︎︎︎」（ @kentan_d）的相片後，感覺打開了新世界的大門，於是決定嘗試cosplay自己喜愛的角色，怎料一試上癮。

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「夏野きゅーり」的故事引起不少日本網民共鳴，更有人發起「＃完全看不出是同一人」（#同一人物に見えなかったらrt）挑戰，分享自己這些年來的「整容級」進化史，驚人程度一個比一個誇張，其中更有不少高質「女裝大佬」，讓人不禁懷疑自己的眼睛！

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同場加映：母親一句太肥太醜 日本15歲少女250萬円整容

整容風氣漸趨年輕化，割雙眼皮、打botox等療程越來越普遍。日本有一個15歲女生，用了2年時間花近250萬日圓整容，臉上幾乎所有部份都動過刀，整容前後判若兩人。可是，她不僅僅是為了變美才去做手術「換臉」，她的整容動機居然是因為母親的幾句說話！

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觀看全文及影片：因母親一句太肥太醜 日本15歲少女250萬円整容 媽哽咽說誤會了