UNIQLO是近年受歡迎的服裝品牌之一，在全球24個國家及地區擁超過2000間分店，以往推出AIRism和Heattech系列產品都引起熱議。不過在發跡前，UNIQLO其實只是日本本土一間小小的服飾店。以下6個秘聞，跟UNIQLO成功發跡一樣神奇！

你能想像UNIQLO原先名字並不是UNIQLO嗎？（01圖片）

不少著名品牌在發跡前後均有不同的名字，UNIQLO亦不例外，但最搞鬼的卻是UNIQLO改名的原因竟是來自一個錯誤！明明是主打服裝的公司，他們卻否認、更稱自己是技術公司？！🔻🔻🔻點圖睇6個UNIQLO搞鬼秘聞🔻🔻🔻

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轉眼間2020年已過了大半年、來到接近年尾的9月，同時亦代表大家要預備換季了！想趁轉季打造整潔家居的話，不妨多利用收納產品。無印良品（MUJI）近日一收納用品「やわらかポリエチレンケース」（PE儲物盒）再度引起日本網民熱話，更有不少網民紛紛獻計分享在家用法！大家一起學起來吧！🔻🔻🔻點圖睇網民熱推6種收納用法🔻🔻🔻

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