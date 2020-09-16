開倉｜30運動品牌4折起　KEEN靚色$400有找　Kanken袋割價$200起

尖沙咀海港城再有開倉活動！是次共有30個戶外運動品牌參與，今次頗驚喜地有不少較少參與開倉的品牌，如近年大熱的美國戶外休閒鞋品牌KEEN、跑鞋品牌HOKA ONE ONE和「餅乾鞋」EXCELSIOR等，優惠高達4折！想知甚麼款式抵買，即睇下文！

KEEN｜各款戶外休閒鞋4折起 多款多色選擇

是次開倉最吸引的必數KEEN，減價產品中包括最具人氣的Uneek系列，男女裝均有各種顏色選擇，連一向多人買的「穩陣」色如黑、白、灰、藍都同樣有減，最平$300多便能入手，比起一般門市優惠（原價再8或9折）抵買得多。碼數方面，女裝熱門碼數如37、38貨量較少，男裝款式則相當較多碼數選擇。另外Jasper系列及包趾款式Newport亦有減。🔻🔻🔻點圖睇記者精選款式🔻🔻🔻

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EXCELSIOR、Fjällräven｜餅乾鞋劃一減至$250 Kanken狐狸袋最平$200

另一個開倉較少見的品牌則是韓國大熱的「餅乾鞋」EXCELSIOR，平時售價接近$500，現在只需半價，更有不少靚色及啡色橡膠底款式選擇。不過碼數大多偏小，較多是35、36碼。另外Kanken狐狸袋亦有平，當中陳列品$200便能入手。🔻🔻🔻點圖睇記者精選款式🔻🔻🔻

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HOKA ONE ONE、New Balance｜各式跑鞋半價發售

近年不時引起討論的HOKA ONE ONE今次最多有超過半價的折扣，各款跑鞋由原價$1180-$1280減至$700/1對，如買2對或以上更減至$500/1對。另外亦有數款陳列品減至$400，記者看實物認為大多陳列品都頗為新淨，而且設計不俗，不過全部只得一對，尺碼是否適合你就要看運氣了。🔻🔻🔻點圖睇記者精選款式🔻🔻🔻

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【名牌戶外及運動用品開倉．開倉詳細資料】 地點：尖沙咀廣東道7號九倉電訊中心5字樓 日期：即日至9月21日 時間：11am - 8pm

【條款及細則】 ※ 優惠商品不設試換 ※ 付款方式：現金、信用卡(Visa、Master、銀聯)、EPS （根據個別商戶而定） ※ 價錢資料只供參考，一切價錢及條款以特賣場為準

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