隨着疫情情況反覆，今年香港人想要玩樂變得不再容易，不是娛樂設旋被逼關閉，就是受制於限聚令。相信不少人都會懷念從前跟朋友到處玩樂的時光，可當中有多少被時代巨輪淘汰你又知道嗎？《開罐Opener》為大家盤點9個那些年必去的玩樂蒲點，只要你年輕過，就至少去過一個！

樓上cafe最難忘的部份應該是煙味吧……（A HK Foodie Dairy）

還記得幾年前紅極一時的自助影相Studio（自拍館）嗎？開得成行成市，加上社交平台日夜洗版，是不少「大堆頭」都喜愛的活動。貪其自由度夠高，自拍亦不怕尷尬。記者當年都有跟朋友去留倩影，雖然看回相片有點不堪回首，但回想起來還是頗有趣的。自拍館以外，你還有想起甚麼地方嗎？

👇👇👇點圖看9個那些年必去的玩樂蒲點👇👇👇

+ 5 + 5 + 5

👉👉👉點擊睇更多抵食抵玩抵買攻略👈👈👈

英國品牌Topshop日前於官方社交平台宣布將關閉在港店舖，變相撤出香港市場。由初來港時以月租300萬落戶中環開設兩層高旗艦店、其後更擴展至3間分店，到現在結業收場，可謂大勢已去。不過不再風光的又豈止Topshop，👇👇👇點圖看8個大勢已去的過江龍品牌👇👇👇

想知還有甚麼品牌？點擊即看全文👉👉👉Topshop結業撤離香港 8間曾爆紅潮牌 有間開幕時塞爆西洋菜街？