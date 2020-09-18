小鬼逝世｜傳浴室滑倒致亡　消委會教8招防滑　10件防滑好物推介

開罐
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台灣男藝人黃鴻升（小鬼）昨日（16日）在北投家中逝世，終年36歲。據知當時小鬼被發現倒臥於浴室門外，曾有傳他於浴室滑倒致頭部受傷，但遺體其後經初步檢驗後研判非跌倒撞擊頭部死亡。消息震驚中港台，亦令獨居及家居安全頓成話題。要知道跌倒不一定是老人們才會經歷的意外，因此無論是哪個年齡層，都應該做好家居安全措施。

的確，因跌倒受傷的意外屢見不鮮，如早前鍾欣潼（阿嬌）同樣在酒店浴室跌倒，致右邊眉骨爆裂，可見家居環境安全的重要性，尤其是浴室這種經常濕滑的地方。雖然有些人或許會使用防滑墊作輔助之用，不過在選購及使用上均有一些注意事項！🔻🔻🔻點圖看消委會8招防跌小貼士🔻🔻🔻

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常見的防滑墊以外，其實市面上還有許多防滑及家居安全小物。（MUJI/小米）

常見的防滑墊以外，其實市面上還有許多防滑及家居安全小物，記者是次蒐集了市面上較平價的選擇，如MUJI的防滑貼，用於地毯外、亦能貼於需要防滑的地方，以便增加摩擦力。🔻🔻🔻點圖看10件平價防滑小物推介🔻🔻🔻

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