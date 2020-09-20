所謂「食色，性也」，作為人類繁衍的基礎，「性」是自然不過的事。不過，有人覺得性愛是禁忌，有人以為性愛是「天生就懂」，只能說「少年，你太年輕了」。 《開罐Opener》「性愛那些事」會邀請專家解答性的疑惑，男男女女健康面對、享受。如果大家有甚麼疑問，可以電郵opener@hk01.com。

AV是拍出來的大家都知道，既然是虛構的，題材當然也千變萬化。繼之前提醒大家6個千萬不要學的AV誤解，有網民向情趣顧問夫人請教，指自己喜歡看重口味，例如亂倫的劇情，到底是不是變態？更有網民提問，自己經常幻想老婆跟其他人啪啪啪，自己是否一個綠奴（喜歡給自己戴綠帽的人）？是否一個變態？原來2個問題就可以解答。

自己是否一個變態？2個問題就可以解答。

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何為性上癮？一星期四次算不算？到底性慾強跟性上癮的界線在哪裡？奶茶妹請來了性治療師童嵩珍為大家講解，原來一條問題就已經看得出你是否性上癮，關鍵不是在於次數，更不在於長短。另外也會提醒大家，一旦性上癮的後果以及治療方法。

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