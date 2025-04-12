何為性上癮？一星期四次算不算？到底性慾強跟性上癮的界線在哪裡？奶茶妹請來了性治療師童嵩珍為大家講解，原來一條問題就已經看得出你是否性上癮，關鍵不是在於次數，更不在於長短。另外也會提醒大家，一旦性上癮的後果以及治療方法。



一條問題就已經看得出你是否性上癮。

👇👇👇按圖看你是否性上癮👇👇👇

+ 7

在醫學上，一般上癮的定義是指身體依賴某一物質，性成癮並非完全依賴某一物質，嚴格來說可稱之為性強逼症。它是被心理及生理因素同時影響，生理因素只可以通過俗稱「去勢藥」的藥物來控制性慾。

但藥物畢竟治標不治本，一停藥病症還是會復發要通過心理治療，及進一步認知行為治療才可有所改善。一般患者心靈都比較空虛，把性當成生活中重要的一部份並愈踩愈深，而忽略其他因素，例如感情基礎。

在有性無愛的情況下，患者會把性當成填補空虛的工具，每次做愛之後，都會倍感失落。因此他會不斷追求刺激，以更強烈的性快感去填滿生活中的空白，造成惡性循環，不能自拔。

要改變一個人的認知，擺脫依賴性愛去滿足心靈，才可解決問題，可是根據經驗，康復率只有50%，因過程非常辛苦。治療時患者要控制自己受到的刺激，加上藥物會影響到勃起功能，過去要100分才有高潮，現在最高只達到80分，可以說是慾求不滿。

要分辨自己是性慾強還是性成癮，其實只要問自己一個問題：你可以控制自己嗎？性慾強的人，只是對性非常感興趣，但是你叫我不做，我也可以不做，可以隨心控制自己慾望。性成癮的人，會重複而無目的地一直做，如果不做，就會渾身不對勁，甚至影響到日常生活，這時最好向專業人士求助。

童嵩珍的YOUTUBE頻道：按我

很多人都知道，過度自慰對身體弊多於利，這是沒有討論空間的。不過如何計算「過度」？不少人都會以數作為衡量標準，可每個人身心狀態都不一樣，很難一概而論。情趣頻道「性在有Cindy」主持人Cindy表示，可以透過身體的反應，或者一些徵兆，得知自己是否要停手。

立即CLICK入內文睇足本版：【性愛那些事#51】打手槍弊多於利？ 3個徵兆告訴你是時候停手