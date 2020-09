廣東話博大精深,不少歇後語貼地又搞笑,除了食字之外,這16個本土市井歇後語,抵死得來又中POINT,真係只有香港人先識得笑!

「肥婆坐屎塔」、「太監信耶穌」你知道是甚麼意思嗎?這些市井味濃,有點低俗,有時甚至會夾雜一些粗口的歇後語,將廣東話的特色發揮得淋漓盡致.這16個歇後語,就算一時猜不出背後意思,開估之後都一定會會心微笑!

《古惑仔》中烏鴉跟大飛鬥嘴時,不時出現搞笑歇後語。(《古惑仔》)

👇👇👇按圖看16句貼地歇後語👇👇👇

當港式英語,遇上搞鬼抵死的廣東話諺語,爆笑效果更加幾何級數上升,「I eat salt more than you eat rice」、「You do the 1st, I do the 15th.」這30句你又知道是甚麼嗎?

