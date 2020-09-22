內地重慶一處名為「飛天之吻」的新機動遊戲，遊客可以搭乘兩個雕像掌中的飛行島，環迴360度觀景兼隨著兩個雕像升高「接吻」而相遇，出位鄉土外型5月時已經成成網民恥笑對象，近日有消息傳出，「飛天之吻」終於開始營運了。

根據內地傳媒報導，傳說中的「飛天之吻」已於今年7月正式營運，最近網上亦流傳在「飛天之吻」上拍攝的第一視角短片，以及載滿遊客時的影片，再次引起網民討論：「我看真了織女的臉，以為她才是牛郎」、「還是一如以往地醜」、「會玩的都是勇者」，更有網民注意到，平台上竟疑似是透明玻璃，分分鐘嚇到腳軟。

除了「飛天之吻」，內地還有很多「出色」的作品，山寨有之、奇怪有之甚至連自己的國家古蹟都可以複製。

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無綫為旗下藝人胡鴻鈞推出「胡鴻鈞幸福攬枕」，更在廣告中說：「攬住『胡鴻鈞幸福攬枕』，就好似攬住Hubert真人咁幸福！令網民一頭霧水，腦中出現了十萬個為什麼。明星會推出周邊十分普遍，而由粉絲自製的小周邊更是百花齊放。除了製作精美十分有心的商品之外，有時也會出現極度獵奇的產品。其實不止明星，很多名牌、潮牌都推出過令人莫名其妙的商品，但仍十分好賣。

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