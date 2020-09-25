新海誠製作的動畫電影《你的名字》由年初開始已有傳會拍真人版，近日終於敲定會由韓裔導演 Lee Isaac Chung執導。說起新海誠，他所製作的動畫背景細膩度極高，每一幀畫都極度唯美，堪稱「背景之神」。不過日本有一位名叫「東京幻想」的畫師出了一本以廢墟化的東京為題材的作品集，細膩度可媲美新海誠，獲網民激讚。

東京都電車荒川線的插畫。（Pixiv@東京幻想画集発売中）

「東京幻想」是作者給自己起的名字，也是作品集的名稱。故名思義，作品是描繪作者幻想中的東京，也就是東京變成廢墟的樣子。超像真插畫中，原本繁華的東京鬧市變成了長滿青苔的廢墟城市，作者希望透過作品帶給大家一個反思問題︰「到底東京發生了甚麼事？」但同時，作者希望大家會從畫中的寧靜感受到希望而不是絕望。網民表示作品的頹廢美引起無限想像空間，更加感受到強烈的末日感，卻意外地感到十分療癒。網民留言指︰「如果人類到了滅絕的境地，一定不是因為大自然的威脅而是因為人類自己。」作品集現時在日本的書店熱賣中，作者亦有在池袋舉辦畫展。

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