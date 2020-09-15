日本人細數11件90後兒時潮物　香港網民驚訝：全是我們童年回憶！

人總是喜歡懷愐舊時光，過去的都是美好。日本在去年進入全新的令和年代，不少網民都感嘆時代變遷速度飛快。早前Twitter興起了一個叫「昭和生まれ」的Hashtag，大量網民貼出舊昭和時代的生活潮物，不少是香港人也有共鳴的兒時回憶。

年號對於日本的歷史文化來說相當重要，只有新天皇上任時才會轉換年號，所以一個新年號啟用，是時代變遷的見證。「昭和」是指1926年12月25日至1989年1月7日，昭和天皇在位期間的所使用的年號，亦是使用時間最長的年號。而「昭和生まれ」意思是「昭和年代出生的人」，是日本網民分享舊時生活點滴所創的Hashtag，其實很多日本的舊時潮物都是香港人的童年回憶。

「昭和」時代是1926年12月25日至1989年1月7日。（網上圖片）

👇👇👇點擊圖片看11種懷舊潮物👇👇👇

+ 6 + 6 + 6

同場加映︰迷倒Oppa前｜熱數港人最愛7個日系男神

香港社會一向多元化，連追星都分不同國藉的派別。近年韓流襲港，不少少女都被韓國OPPA迷倒，但迷上OPPA前，日本明星在香港的影響力比較深。《開罐》記者為你盤點7個想當年超紅的日系男偶像，你追過幾多個？

👇👇👇點擊圖片看7位日系男神👇👇👇

+ 21 + 21 + 21

點擊這裡睇全文👉👉👉迷倒Oppa前｜熱數港人最愛7個日系男神 三浦春馬最令人懷念

👉👉按此睇更多日本爆笑節目🤣/Twitter潮流話題🔥🔥