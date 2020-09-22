日本驚現廢到笑爆肌免費圖庫　肌肉男超騎呢姿勢惹網民遐想

開罐
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在網絡時代，無論是做功課還是製作廣告等，我們常常都會用到圖庫的作品做素材。不過，日本驚現一個不明所以的肌肉男圖庫，入面全是不穿上衣的肌肉男做奇怪的動作，到底這個圖庫是甚麼來頭？

圖庫名叫《マッスルプラス》，入面的圖片供人免費使用，由一間叫Smile Academy的公司創立。Smile Academy自稱是一間以推廣肌肉鍛鍊文化為使命的公司，涉獵不同範圍的生意，例如運動教練及生意人材派遣服務、廣告製作服務、肌肉型模特中介服務等，總之所有業務都與肌肉有關。公司沒有解釋為甚麼會創立圖庫，相信是宣傳手段的一種，但入圖每張照片都超級意義不明，網民看後笑到崩潰說︰「誰會用到啦！」

爆肌圖庫入面的圖片都供人免費使用。（《マッスルプラス》網站截圖）

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如場加映︰日本老伯養2米巨鱷做伴侶　共枕38年每日放風

寵物主人拿著牽繩在街上遛狗的畫面就見得多，不過除了狗，還有甚麼寵物可以遛？遛貓、遛烏龜？日本有一位伯伯竟然在街頭遛鱷魚，引來途人圍觀。其實他已養了鱷魚38年，從手掌大小慢慢養到變成2米巨鱷，一直不離不棄。

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