由韓國人氣網絡漫畫《奇奇怪怪》系列改編而成的動畫電影《整容液》，正式在香港上映！這部電影早前在韓國、台灣等地上映時，都取得很好的成績，就連《屍殺半島》的導演都大讚好看。這部花了6年製作的動畫，到底與原著漫畫有甚麼不同的地方？

在電影版中，女主角是如何接觸到整容液？

即將於10月8日上映的《整容液》，改編自韓國著名漫畫作家吳城垡於2015年推出的同名漫畫。故事講述女主角韓藝智是一名長相不佳的胖妞，職業是一名當紅女星的化妝師。從小至大，她都因為長相而被岐視。直到有一天，她被整容液的宣傳公司看中，受邀她當整容液的模特兒。經常這種神秘的整容液「洗禮」後，她脫胎換骨，變成了一個人見人愛的大美人。不過，內心的貪念令她不斷依賴整容液，踏上了一條不歸路......

整容後的女主角

雖然故事大綱與原著漫畫大致相同，但其實當中有不少細節都與原著不同。《Opener》為大家整理出8個電影與原著不同的地方。不過要注意，下列內容含有劇透，小心服用！

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