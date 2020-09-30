一連四天的中秋、國慶假期來了！因應疫情關係，相信不少人都會減少外出活動。留在家中數天，最佳的節目非煲劇不過。外國網站Ranker近日舉辦投票，選出網民心目中的Netflix最佳韓劇，最終有28萬８千人投票。打入TOP 20的韓劇在港區Netflix都有得睇，未諗到睇咩劇？參考一下網民的意見吧！

《MAN TO MAN》

【第20位】《MAN TO MAN》

主演：朴海鎮、金玫廷、朴誠雄

播放年度：2017年

故事大鋼：朴海鎮飾演的金蔎雨，表面上是國際巨星呂雲光（朴誠雄飾）的保鑣，但實際上他是國家情報局的秘密要員。他為調查案件，才會接近呂雲光，並暗中調查他。

《權慾叛戰》

【第19名】《權慾叛戰》（《THE K2》）

主演：池昌旭、林潤娥、宋玧妸

播放年度：2016年

故事大鋼：金濟夏（池昌旭飾）原本是一名特種部隊出身的隊員，被準第一夫人崔宥真（宋玧妸飾）看上，並聘請他為御用保鑣，代號「K2」。期間，他愛上了總統候選人的私生女兒安娜（林潤娥飾），經常都要冒著生命危險保護她。

👇👇👇點擊圖片查看第1名至18名👇👇👇

+ 12 + 12 + 12

👉 按此睇更多韓國狗血愛情故事👈

同場加映：《青春紀錄》告訴你娛樂圈6個殘酷真實

點擊原文查看完整內容：【《青春紀錄》告訴你娛樂圈6個殘酷真實 男女明星點靠賣身上位？】