三大IG捉姦、搵偷食證據技巧大公開　呢個功能最易被忽略露破綻？

你一天用多久的Instagram呢？有人的地方就有線索，小心你的喜好從中曝光！

IG成為許多網紅誕生的地點，也是許多八卦、新聞出現的平台，從偷吃證據到名人私密照外流，只要有人就有話題產生的IG，又有哪些網友常討論的「抓姦跟觀察曖昧對象」的暗黑小技巧呢？

點圖放大看3個IG捉奸及觀察曖昧對象的暗黑小技巧▼▼▼▼

追蹤名單推敲對方喜好

不少鄉民熱議曖昧期間加入對方IG時，除了查看公開貼文跟限時動態可觀察對方外，「追蹤名單」也是有跡可循的小地方，從裡面可以看到「對方的特殊癖好」，就有網友曾發文表示，「只要看男性的追蹤名單，八成都會出現一些大奶萌妹或喜歡的網美之類的」，間接能推測出對方的菜，而看到「老實派的男生追蹤大奶妹子，心裡還是默默有一點違和感」，另外也有網友表示從追蹤名單也可以稍微觀察出對方的性取向。

有網友表示從追蹤名單也可以稍微觀察出對方的性取向。（PTT截圖）

限時動態曝行蹤、私聊對象

只要過了24小時就會刪掉的限時動態，最容易成為渣男渣女說謊的破口，先前就有網友在PTT分享，限時動態打卡不但會曝光行蹤，另外IG限時動態的回覆功能，因為只有發文者能看到，如真要抓姦可從聊天排列順序觀察「越前面代表越常互動」，引起網友看了回覆「綠帽系」、「經驗豐富喔？!」、「綠光戰警4ni（是你）」、「真的這樣看女友離分手也不遠了」。

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萬年不敗「搜尋紀錄」找線索

不論是Google、地圖還是Facebook，「搜尋功能」不但透露使用者喜好，成為廣告投遞的重要依據，也成為最常暴露行蹤跟秘密的地方，雖然習慣保有隱私的人往往會定期清除，不過由於IG的搜尋功能常會被遺忘，想要抓姦的人可以碰碰運氣，如果發現對方有搜尋某個帳號，可疑對象也許會出現在其中。

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網路抓姦有賺有賠，抓得好掌握證據，早日揮別不對的人，省去浪費時間，但若疑神疑鬼，抓得不好造成誤會，感情則會永去不回，各位善男信女們與其抓姦，不如好好愛自己、挑選對象睜大眼，互相尊重信任才能走得長久。

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