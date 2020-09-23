愛情熱話｜佢對你有冇意思？男仔忍唔住偷望暗戀中女生嘅4個時刻

「我，愛上了那個女生……」這樣的對話，在男生們之間不大會發生，喝酒時拿來當作話題的也極為稀少，但其實單戀中的男子，其實是出乎意料的敏感，會讓人驚訝地覺得「這家伙又在看那個誰誰誰了……」。

這次，單戀中的男子會在意但又忍不住不看女生的什麼地方？向大家介紹關於這些情況，趕快來一一驗證吧！

男生忍不住看喜歡女生的時候（按圖放大▼▼▼）

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偷偷看暗戀的女生，當被發現的時候可能就會被女生說「好噁心喔~」，男生應該都很了解吧。即便偷偷看女生在打噴嚏的時候，但她很專注在打噴體這件事上，應該沒有心思注意到吧……好！就來偷偷看打噴嚏的她吧！……的這種感覺，意外地感到愉悅並有小跟蹤狂般的觀察形式，就是最後明顯的結論！

順帶一提，介紹中的內容，說不定有女生可以去推測「我會不會被他認為我喜歡他」的重點，和喜歡的人對到眼、感覺到他在看你，那在一起的可能性就很大！

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