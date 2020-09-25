少女們至愛的Pandora終於減價了！Pandora近日推出門市及官網限時優惠，折扣最高達55折，減價產品包括各式手鏈、串飾、頸鏈、戒指及耳環等，當中耳環最抵買，部分貨品折後只需$82，不過門市及官網減價期限不同，入貨前最好睇清楚價錢。

（PANDORA）

是次優惠於門市及官網同樣適用，門市即日起至24日、官網則至10月1日為止。先到門市看看款式再決定亦未嘗不可。優惠方面將根據購物金額而定，分別為買滿$980享9折優惠、$1800享75折優惠、$2800享65折優惠及$3800享55折優惠，多買多平，跟朋友們夾單是常識吧！官網買滿$500免運選，否則需支付$50運費。

如果覺得款式太多不妨從套裝入手，一套裝已有齊手鏈、串飾及安全鏈。👇👇👇 按圖看精選減價珠寶套裝👇👇👇

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套裝以外，各單件手鏈、串飾、頸鏈、戒指及耳環亦有減價！如果預算不多不妨選購耳環，原價最低$149，折扣後只需$82！👇👇👇 按圖看精選減價款式👇👇👇

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