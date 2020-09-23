疫情之下，各行各業都受影響，不少打工仔都被逼減薪、甚至失業。政府上周公布，6月至8月的失業率維持6.1%，但失業人口增加至24.83萬人。在如此嚴峻的環境下，儲蓄更為重要，就算飯碗不保時亦能維持生活。可是在收入減少的情況下，究竟該如何儲蓄？心態及行動上又有甚麼需要注意？

收入減少亦要儲蓄！（網上圖片）

美國理財網站NerdWallet近日集各路財務專家意見，提出疫市下6個儲蓄DOS&DON'TS，提醒大家收入減少並不等於停止儲蓄，另外懂得就着自身狀況隨機應變、調整理財策略亦同樣重要。🔻🔻🔻點圖睇疫市下6個儲蓄DOS&DON'TS🔻🔻🔻

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綜合以上各點，大家不妨從三方面入手慳錢，例如電話數據計劃可以轉為較便宜的計劃，以香港寬頻的數據計劃為例，最低價與最貴價差距$130元，但最便宜仍包括4G無限數據。交通方面要慳錢亦有多種方法，例如謹記每月領取公共交通費用補貼，最高能領取$400。如多搭地鐵，亦不妨多走兩步到附近的港鐵特惠站，每程慳$2，距離不遠的話隨時等於車費減半。小數怕長計，做齊以上三個動作，每年最多慳近$8000！方法當然不止以上三招，大家都可以就著個人的生活習慣，挑選適合節流的地方！

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相信對於初出茅廬的社會新鮮人來說，出糧的一刻總是神聖的，因為終於能一嚐「自己賺錢自己洗」的滋味！但一個不小心隨時會太興奮「使多咗」，因此建立正確消費態度和一套適合自己的儲蓄方法是相當重要！藝人劉佩玥（Moon）近日就在其YouTube頻道分享成功脫離月光族的秘訣及投資小貼士，不論學生還是剛投入社會的你同樣適用！🔻🔻🔻點圖睇劉佩玥教儲錢小貼士🔻🔻🔻

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