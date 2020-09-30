香港年輕人流行追日韓明星，中港台明星似乎捉不到本地粉絲的心，但原來他們可以吸引到日本人！在網絡發達的年代，日本人在網上也可以追看中港台劇集，原來這些劇集在日本吸粉不少，有些劇中男主角更因此在日本成名。有日本媒體盤點了一些攻陷日本妹的心的新一代男神，你又最喜歡哪一位呢？

日本人氣雜誌《anan》發表了一篇網上文章，提及不少華人劇集在日本播出時都很受歡迎，甚至會在社交網站成為熱話，並盤點了幾個新一代小鮮肉男神。台灣劇《想見你》、《HIStory》、內地古裝劇《陳情令》都很受日本人歡迎，《陳情令》在近乎結局時更加每週都會在Twitter趨勢上榜。除了《anan》盤點的7位男演員，香港亦有位代表近年頗受日本人關注，到底是哪位呢？

【1】許光漢 - 他的招牌笑容十分治癒。（《想見你》劇照）

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同場加映︰90後曾經追過的7個日系男神

在科技時代，社會事物變化速度飛快，舊時光顯得特別珍貴。韓流之前，日本文化在香港掀起熱潮，不少90後都是看著日系男神長大的，以下7位你肯定會認識。

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