上一代人常說「有紋身就是壞人」，紋身似乎給人不好的印象。隨著時代的轉變，紋身已經是一門為世人認可的藝術。但這並不是大人的專利，日本女孩Noko自小對紋身充滿興趣，成長過程就是畫圖案及練習紋身，年紀小小就已經成為紋身師，還有客人專誠想紋她設計的圖案。

在日本，紋身還不是太為人接受的藝術，有紋身的人可能會蒙上「不正經」的刻板印象。Noko的父親是有名的紋身師，因為想去一個思想比較自由的地方工作，也想讓女兒接受自由教育，4年前從日本大阪搬到荷蘭的阿姆斯特丹居住。今年11歲的Noko因為自小看到父親工作的身影，所以對紋身也產生了濃厚的興趣。在荷蘭，她可以自由自在地發展這項興趣，在父親的指導下她不斷練習，現在已是紋身師，在不影響學業的情況，每周六會幫客人紋身。

Noko今年11歲，與父母搬去荷蘭已4年。（noko_tattoo@Instagram）

👇👇👇點擊圖片看Noko的故事和紋身作品👇👇👇

+ 31 + 31 + 31

同場加映︰日本爆紅「拉屎師」野外排糞46年

吃喝拉撒睡是人類的生活中每日都會做的事，在這樣的日常當中，或許我們都已經麻木了，但原來「拉屎」都能夠悟出一套屬於自己的信念。日本有一位自稱糞土師的男子，堅持在野外排便46年，並為此和妻子離婚，背後原因令一眾網民嘩然。

👇👇👇點擊圖片看看自稱糞土師的伊澤正名的故事👇👇👇

+ 18 + 18 + 18

點擊這裡睇全文👉👉👉日本爆紅「拉屎師」野外排糞46年 寧與妻離婚也堅持的原因竟是？

👉👉按此睇更多日本爆笑節目🤣/Twitter潮流話題🔥🔥