性感「黑珍珠」極速上位　火辣自拍短片兩天內破1,500萬人觀看

開罐
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每一次看到獲得大量網友青睞的全球火紅正妹，幾乎都會像是「俄羅斯正妹」的白皙金髮天使模樣，不過今天要介紹這位近日在抖音、推特上瘋狂大竄紅的「極品黑美人」，就要來向你證明只要臉長得夠正，什麼膚色都阻擋不住她散發魅力！
Anyang Deng 擁有一張超凡出眾的精緻美女臉蛋，加上健美的窈窕身材，近日在抖音、推特上瘋狂大竄紅😍😍▼▼
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這位名為 Anyang Deng 的年輕正妹，擁有一身天然的超深膚色，是黑人族群裡面也不算常見的黑度。不過雖然偶爾會自嘲「皮膚黑到關燈就看不見」，但 Anyang Deng 卻擁有一張超凡出眾的精緻美女臉蛋，加上健美的窈窕身材，讓她下面這一支短片在上傳短短 2 天之內就突破 1540 萬人觀看，引起各國網友瘋狂轉發。
被暱稱性感巧克力的 Anyang Deng 非常適合穿上鮮豔時尚穿搭，就算是《龍珠》的動漫 T 也掩蓋不住她的時尚大氣氣場，美到讓眾多各國網友都決定訂閱追蹤她的生活日常。
Anyang Deng 最難得可貴的不只是擁有一張天賜的精緻五官，同時她也相當注重身材管理，讓她擁有簡直堪比模特兒和女星的完美性感身材曲線。作風火辣的她也曾分享過入浴網美照，令人不禁感嘆她不僅擁有仙女臉孔，還是超極品身材！
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【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】
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