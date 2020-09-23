154cm女神級蘿莉Enako可愛性感集一身　日本第一COSER當之無愧

相信有許多人的理想型會是一些經由完美刻畫後的虛構角色，當這些角色套在美女身上，絕對又會是另一個境界。今天要跟各位介紹的是一位融合二次元的夢幻感以及現實生活真實感的日本美女，人稱日本第一 COSER 的「Enako」！每次動漫活動一出場必造成人牆圍觀拍攝，瘋狂程度絕對推翻你的想像，廢話不多說，先看圖就知道到底紅在哪裡！ 文：Amber Chan, Maggie Chiang（GQ Taiwan）

1994 年出生於日本愛知縣的 Enako，名字來源取自「Ena Minazuki」，當初只因為字母看起來可愛就選擇這個名字作為藝名，最後才簡化成 Enako。集女歌手、聲優、COSER 等職業於一身的她，曾在 2012 年與同為 COSER 的五木昶、黑貓組建音樂團體「panache!」，為期短短一年的活動就因團員個人因素解散。不過真正讓她爆紅的是在 2011 年於 Comic Market 80 上 Cosplay 帕秋莉·諾雷姬的角色，在這之後商業攝影接到手軟，一出場就會成為所有相機的焦點，在 Cosplay 界稱作女神還不夠，簡直是女神中的女神！

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長相甜美的她憑藉著 154cm 小巧可愛的身形以及豐滿身材，不管是推出寫真還是聲優作品都會造成日本男性的瘋狂掃購。要說她的人氣有多高？從她在今年被日本內閣府任命為「酷日本大使」，對外代表日本形象的消息就可略知一二，她甚至還曾經獲得 LINE「2016 年度最佳新人獎」殊榮，密集的工作及拍攝也讓 Enako 年紀輕輕名利雙收，年收入竟然高達 3000 萬日圓，實力非同小可！

其實早在 2009 年 Enako 就曾於世界 Cosplay 峰會以一身《東方 Project》服裝，作為 COSER 身份的首次正式亮相。2011 年以「帕秋莉·諾雷姬」角色爆紅之後工作邀約不斷，舉凡電視劇、歌唱、動畫配音、遊戲代言、模特兒，一直到寫真，樣樣都有她的身影，26 歲的她至今在日本演藝界累積了為數非常可觀的作品，演藝能量可說是相當驚人。

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爾後她也不斷在新領域出道，像是 2017 年在週刊《青年跳躍》（Young Jump）的拍攝成為她的第一本漫畫雜誌作品，同時這項拍攝也在連載不到兩個月的時間就成為封面，成功打破該週刊的紀錄。而她也在 2018 年首次跨足時尚雜誌，在日本女性刊物 bis 中亮相，耀眼程度不輸專業時裝模特兒！

從 Cosplay、影視，一直到平面作品，Enako 都有許多令人眼睛為之一亮的代表作，除了成名代表角色「帕秋莉·諾雷姬」之外，像是節目《偶像支援綜藝節目千原誠治的 Buzz☆Dollar with 松井玲奈》中充滿活力的表現，也讓許多人看到她炒熱氣氛的能力。還有她在 2016 年於手遊《真空管人偶》中扮演的角色，成為所有男人的夢想情人，甚至比動漫角色刻畫地還要更美！

如果要說最近她最廣為人知的作品，莫過於她在《變形少女》短篇系列動畫第二彈為 16 歲的少女凜角色配音的作品，可以稱作是 Enako 在動畫配音領域的出道作，從角色扮演到實際配音，成熟表現驚喜許多粉絲！

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相信對許多人喜歡 cosplay 的人來說，能當專業 COSER 簡直是夢一般的理想。Enako 在她國中一年級時被《涼宮春日的憂鬱》裡的涼宮春日和薔薇少女的憂鬱氣息所吸引，一直到國二時才受朋友邀約一起踏入 cosplay 的世界。另外她也曾在採訪中透露她最喜歡的動漫男性角色是《反叛的魯魯修》中的魯魯修·蘭伯魯，他對於自己工作跟愛好的了解，是 Enako 認為一個真正的男人所該具備的特質之一。別說我沒提醒，知道該怎麼畫重點了吧（笑）。

每一次動漫展的出場，服裝的精緻度絕對是成為焦點的要領之一，Enako 除了喜歡看動漫、角色扮演之外，甚至連 cosplay 服裝都是親自手工製作，靈巧手藝實在令人驚嘆！不愛吃辣的她也透露她最喜歡的食物是雞蛋菜餚和杏仁豆腐，最喜歡的顏色是粉紅色，從喜歡的食物到喜歡的顏色都這麼軟萌，實在令人無法招架。而身為貓奴的她也從 2016 年開始跟她的短毛貓 Cham Cham 一起生活，可愛狗狗相的她竟然是貓派，連粉絲都很意外！

Enako 甜美柔軟的外表，加上努力在不同領域發光發熱的樣貌，這樣內外兼具的好女孩相信已經有許多男性已經一腳準備踏入坑。不過在附上連結之前先來透露個小資訊：她的夢想是在關島或夏威夷舉行婚禮，各位手機（錢包）準備好，先追蹤 IG 再說了吧！

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：154 公分的女神級蘿莉！擁有夢幻美顏的日本第一 COSER「Enako」！】