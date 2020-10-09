美國新一年度抽籤移民簽證計劃（Diversity Visa Program）於10月7日開始接受申請，隨美國早前宣佈取消香港特殊待遇，華府於今屆的抽籤移民申請指引上列明，不接受中國（包括香港）的居民參加，即港人不再符合資格「抽綠卡」, 但澳門或台灣出生的居民就仍然符合資格,

美國公布新一年度抽籤移民簽證計劃，港人不再獲抽籤資格。（資料圖片）

因應香港實施「港區國安法」，美國政府早前宣布取消香港特殊待遇，在美國今屆的抽籤移民申請指引上，剛公佈的抽籤移民簽證計劃文件中明列出，美國不再接受香港的居民參與，但澳門或台灣出生的居民仍然符合資格。以往美國把香港及中國分開處理，港人仍可以參與抽籤，但當美國在申請問題上把香港列入中國一部份，港人就不再合資格「抽綠卡」。

其實，因為近年香港社會政局不穩，移民之聲上漲，除美國外，不少人也考慮移民去英國、台灣等地方。有調查透過電話形式，隨機訪問650名18歲或以上的香港居民， 結果顯示20%受訪者打算移民離開香港，當中45%受訪者希望兩年內能夠實行移民計劃。

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