本港新冠肺炎疫情反覆，衞生署昨日（7日）公布新增11宗新冠肺炎確診個案，包括9宗為本地個案，另2宗為輸入個案，累計增至5,144宗。食物及衞生局局長陳肇始日前（6日）在記者會上指，源頭不明個案數目不跌反升，擔心第四波疫情提早出現。

早前日本節目《教えてもらう前と後》進行緊急企劃，邀請呼吸道專家 大谷義夫博士教授大家4招預防小貼士。

（林振華攝）

大谷博士指大眾經常忽略一些日常小細節，導致終日與病菌為伍。他於節目分享4個自己的小習慣，有效預防流感、冠狀病毒引起的呼吸道傳染病。

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在新冠肺炎的威脅下，打邊爐成為了高危事項，連要不要出街都要好好思考，在這幾個月都做不了的事有一大堆，不少網民認為，疫情完結後一定要瘋狂打邊爐，其次是…剪髮？你又想做甚麼？

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同場加映：袁國勇指物品共用或增感染風險 日專家揭車廂、升降機最高危企位



香港大學微生物學系講座教授袁國勇日前於商台節目《在晴朗的一天出發》中表示，市民外出時最好自備物資，不要共用街市魚檔毛巾或其他器具，「共用情況喺疫症情況係唔要得，好似森林大火。」



日常生活市民共用的物品又豈止魚檔毛巾，每天更少不免要搭車搭升降機，日本京都工藝纖維大學副教授山川勝史分析，公共空間如車廂及升降機中感染病毒的高危位置。

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