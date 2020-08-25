相信對於初出茅廬的社會新鮮人來說，出糧的一刻總是神聖的，因為終於能一嚐「自己賺錢自己洗」的滋味！但一個不小心隨時會太興奮「使多咗」，因此建立正確消費態度和一套適合自己的儲蓄方法是相當重要！藝人劉佩玥（Moon）近日就在其YouTube頻道分享成功脫離月光族的秘訣及投資小貼士，不論學生還是剛投入社會的你同樣適用！

（Instagram@arryuu）

Moon在自己的YouTube頻道中表示，自己小時候使錢屬於豪爽型，更被媽媽形容為「有$10會使足$11的人」，其後在媽媽監管下變成謹慎型。因此當剛出社會當空姐時已好好分配薪金，並只使用航空公司提供的外地津貼作日常使費，但後來發現光是津貼並不夠用，於是開始使用一個名為「333」的儲蓄方法。👇👇👇究竟「333」儲蓄法如何運作？它的好處又是甚麼？立即點圖看詳情👇👇👇

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提起使錢，你還記得那些讓你瘋狂的地方嗎？本港經濟狀況較好、充滿自由行的那些年，各大國降品牌紛紛進駐香港，天價租舖、連開分店、排隊朝聖，都是當年常見的畫面。不過時至今日，原來它們都離我們而去，或應該說大家都因各種原因不再追捧，想知你曾追捧過的品牌有沒有份？點圖看8個大勢已去的過江龍品牌👇👇👇

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