俗語說：「世界上沒有醜的女人，只有懶的女人。」的確，如果女生能化一個適合自己妝容的話，必定能給人煥然一新的感覺。近日，韓國女團Red Velvet的成員Yeri在IG上貼出自己換上新妝的影片，引來熱烈討論。成熟的妝容令不少網民直呼「認不出來」。《Opener》與大家熱數8個換妝卻像整了容的韓國女星。

以往經常化「果汁妝」的YERI／DISPATCH圖片

就算沒有整容，只要換上不同的髮型、妝容，都可以帶來「易容級」的改變。韓國女團Red Velvet的成員Yeri，近日在IG上貼出變妝影片，她一改以往充滿少女感的「果汁妝」，換上充滿秋天氣息和成熟美的妝容，令不少網民都驚呼「認不出來」、「像整了容一樣」。除了她之外，曾經都有不少韓星因為改變妝容被誤會整了容。

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