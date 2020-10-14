每逢10月至12月，Midterm、考試、Paper等便會集體出動，務求令學生們筋疲力竭，分身不暇。為了Hea到最後一刻，同學們通常也會用最短的時間，溫習最多的內容，因此Sem尾總會出現不少挑戰人體極限的瘋狂場面。

大學生就是一種生活節奏非常極端的生物，Sem頭異常空閒，但到了Sem中至尾，就會忙得不可開交，充實得每分每秒的行程也被塞滿，匆忙做完Paper後就只餘下少得可憐的時間來溫書。學生們總被逼在短短數晚內，完成多科溫習，因此激發出無數創意和潛能。

Sem尾為了溫書，總會出現不少挑戰人體極限的瘋狂場面。（《畢業季》劇照）

由10月中開始就踏入了大學Sem1的「死亡月份」，學生們不自覺中就會墮入無盡的溫書輪迴，通宵達旦溫書只是基本伎倆，還有不少「搏盡無悔」的溫書瘋狂事。

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