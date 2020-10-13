早前香港有多間大專院校被揭迎新營玩意淫及不文遊戲，引起各界關注。台灣新北市景文科技大學2016年的迎新活動亦曾「玩出火」，強逼新生脫內衣褲、舔腳趾及要求互舔身體等。近日新北地方法院就案件指，6名擔任活動幹部的學生搞手涉犯強制罪，判監禁20到40日不等。

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2016年10月新北市景文科技大學4個學系合辦3天2夜迎新活動。為炒熱氣氛學長姊帶玩遊戲，以懲罰遊戲輸家為由，強勒新生脖子，並在新生的額頭塗上甜麵醬，要求另一名新生去舔。並在「團結力量大」的收集遊戲中，要求新生脫掉並交出指定數量的內衣褲。

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多名新生感到被侮辱，於是網上發文踢爆，迎新營期間發生涉及意淫活動。經過4年訴訟，新北地方法院判決指，涉案學長姊本應基於友善正面態度協助新生與同儕互動，卻在玩遊戲時強迫新生交出內衣褲，缺乏尊重他人意識。但考量年紀較輕，思慮不周，故判6人拘役20到40日不等（拘役由公安機關在就近的拘役所、看守所或者其他監管場所執行，在執行期間，受刑人須參加勞動，每月可以回家一天至兩天），其中2人因獲學弟妹原諒而獲緩刑2年。

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