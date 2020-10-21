泰國連日暴發反政府示威，日前數以萬計的民眾在曼谷聚集，要求總理巴育下台，期間警方更出動水炮車試圖驅散人群，部分示威者用雨傘陣遮擋。不少泰星都在社交網站上發聲撐民眾，包括在韓國發展的Nichkhun、BamBam、Sorn等。

泰國自7月起不斷爆發反政府示威，示威者提出3大訴求，包括要求巴育辭職、國會召開緊急會議討論修憲議案，以及實行王室改革。至10月15日，政府頒布緊急狀態令，下令集會人數不得超過5人，又禁止媒體發布會危害國家安全的報道。數千人無視禁令聚集，警方出動水炮車和催淚彈驅散，造成激烈的警民衝突。

曼谷警方在10月16日出動水炮射向示威者，兩名示威者被水砲擊中。（AP）

連日來不少泰星都在社交媒體上發聲，要求警方停止暴力對待民眾，包括在韓發展的泰星Nichkhun、BamBam、Sorn等。

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